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Добровольно-принудительная "могилизация" на Украине обернётся против властей

1:38
Мир

Добровольно-принудительная "могилизация" на Украине обернётся против властей. К такому выводу приходит EADaily, описывая мобилизационную компанию Киева.

Добровольно-принудительная "могилизация" на Украине обернётся против властей

В последнее время в Сети часто появляются видео, на которых украинских мужчин силой забирают работники военкоматов. Киев называет это мероприятие "добровольной мобилизацией".

Недавно на Украине прогремел громкий скандал из-за гибели молодого человека из Тернополя. Журналисты сообщали, что Богдана Покитко принудительно забрали в ВСУ и сразу же бросили под Бахмут.

Журналисты пишут, что беспредел происходит и в Одессе. Люди в камуфляжной форме собирают мужчин и отвозят в военкомат. Как оказалось, за "могилизацию" в Одессе отвечают братья Зураб и Резо Шония. Оба были ранее судимы. Зураб за взятки, а Резо проходил главным подозреваемым по уголовному делу об убийстве.

"Видимо, Зураб и Резо Шония получают за каждого "добровольно мобилизованного", поэтому они превратили это дело в настоящую "охоту за головами", — пишет EADaily.

Журналисты полагают, что после СВО Киев ожидает "вендетта". Мобилизованные, вернувшись с фронта и набравшись боевого опыта, наверняка захотят "отблагодарить" военкоматы за проделанную работу.

"Поэтому готовимся вскоре читать новости "Вернувшийся с фронта бросил гранату под дверь сотруднику военкомата", которые будут появляться на Украине каждый день", — подытожил журналист.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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