ВСУ провалили контратаку в Бахмуте из-за дефицита танков

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Боевики ВСУ провалили контратаку в Бахмуте из-за дефицита танков.

В субботу, 25 февраля, танковые бригады ВСУ попытались провести контратаку на северо-западе Бахмута. По данным Военной хроники, колонна из пяти танков Т-64БВ и трёх Т-72Б, была обнаружена корректировщиками артиллерии и накрыта огнём орудий "Гиацинт-С" и "Мста-С" калибра 152 мм.

После потери 70 человек подразделения ВСУ отошли для перегруппировки и усиления бронегруппы. По данным радиоперехвата, ещё четыре танка были повреждены. Они не могли прийти на подкрепление и вести огонь.

Бронемашины ближайших подразделений 24-й и 63-й механизированных бригад также были повреждены в Бахмуте. С помощью беспилотника "Орлеан-30" ВС РФ обнаружили войска бронегруппы ВСУ. Через несколько минут по ним был нанесён удар миномётами "Тюльпан".