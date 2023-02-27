Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич назвал Зеленского "балаболом" из-за его заявления о "возвращении" Крыма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он собирается "вернуть" полуостров. Кастюкевич призвал крымчан слушать Зеленского с улыбкой.
По мнению депутата, президент Украины — "балабол-затейник", который вечно что-то болтает и затевает.
"Если Зеленского слушать внимательно с самого начала, то по Тверской улице должны уже танки ехать", — сказал Кастюкевич в эфире передачи "Главное".
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