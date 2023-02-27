РИА Новости: мирный план папы Франциска для Украины содержит отказ от зарубежного оружия

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Мирный план папы Франциска для Украины содержит отказ от зарубежного оружия. Об этом рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.

План мирного урегулирования папы Франциска содержит пункт о равной ответственности всех сторон за любой конфликт. Он призывает уважать язык и культуру стран. Папа называет переговоры, а не оружие, главным инструментом для достижения мира. Ватикан предлагается в качестве площадки для переговоров.

"Святой Престол и Ватикан является переговорной площадкой для всех. Рим — город мира! Цель переговоров — долгий и справедливый мир для всех", — говорится в тексте плана.

По словам Севастьянова, тезисы плана были записаны со слов папы Франциска и заверены им в понедельник.