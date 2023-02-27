Мирный план папы Франциска для Украины содержит отказ от зарубежного оружия. Об этом рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.
План мирного урегулирования папы Франциска содержит пункт о равной ответственности всех сторон за любой конфликт. Он призывает уважать язык и культуру стран. Папа называет переговоры, а не оружие, главным инструментом для достижения мира. Ватикан предлагается в качестве площадки для переговоров.
"Святой Престол и Ватикан является переговорной площадкой для всех. Рим — город мира! Цель переговоров — долгий и справедливый мир для всех", — говорится в тексте плана.
По словам Севастьянова, тезисы плана были записаны со слов папы Франциска и заверены им в понедельник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.