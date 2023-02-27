Французский генерал Бруно Дари заявил, что танки НАТО не изменят ход СВО на Украине.
Дари заявил, что танки были "козырем в рукаве", когда они могли неожиданно атаковать. Сегодня линия соприкосновения "прозрачна" благодаря БПЛА и спутникам. Поэтому, по мнению Дари, танки никак не помогут ВСУ и не изменят ситуацию в зоне СВО.
В интервью для Le Figaro военачальник рассказал, что Запад решил поставить тяжёлое вооружение Киеву с целью смягчения конфликта. Однако Дари опасается, что танки не только не помогут ВСУ, но и повлияют на расширение конфликта.
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