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Французский генерал Дари заявил, что танки НАТО не изменят ход СВО на Украине

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Мир

Французский генерал Бруно Дари заявил, что танки НАТО не изменят ход СВО на Украине.

Французский генерал Дари заявил, что танки НАТО не изменят ход СВО на Украине

Дари заявил, что танки были "козырем в рукаве", когда они могли неожиданно атаковать. Сегодня линия соприкосновения "прозрачна" благодаря БПЛА и спутникам. Поэтому, по мнению Дари, танки никак не помогут ВСУ и не изменят ситуацию в зоне СВО.

В интервью для Le Figaro военачальник рассказал, что Запад решил поставить тяжёлое вооружение Киеву с целью смягчения конфликта. Однако Дари опасается, что танки не только не помогут ВСУ, но и повлияют на расширение конфликта.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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