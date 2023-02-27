Представитель ВВС Игнат: имеющаяся у ВСУ авиация досталась от СССР

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Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что имеющаяся у ВСУ авиация досталась от СССР.

В эфире украинского телемарафона Игнат заявил, что Киев не приобрёл ни одного самолёта с 1991 года. Вся авиация, которая имеется в распоряжении ВВС Украины — авиация оставшаяся со времён СССР.

"К сожалению, мы не получили ни одного самолета с 1991 года, даже от "Антонова", если быть честным", — заявил Игнат.

Самым новым самолётом ВВС Украины, по словам Игната, является истребитель Су-27 1991 года. Именно поэтому Киев просит Запад прислать ВСУ новые истребители. Однако ЕС и США не спешат поставлять боевые самолёты Украине.