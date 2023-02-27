Аналитик Алекс Ло уверен, что Украина лишилась своей самостоятельности.
По мнению Ло, Киев полностью подчиняется Брюсселю и Вашингтону. Под диктовку западных кураторов Украина отказывается участвовать в переговорах и не идёт на компромиссы для мирного завершения конфликта.
Аналитик уверен, что Западу абсолютно всё равно, что будет с Украиной в будущем. Он использует Киев в качестве инструмента в конфликте с РФ. Именно поэтому страны НАТО продолжают предоставлять ВСУ военную помощь, вместо того, чтобы налаживать контакт между сторонами конфликта.
"К украинцам будут относиться как к героям, пока Киев продолжает боевые действия. Дальше разговор будет другим, потому что они лишились самостоятельности", — пишет Ло в своём материале для издания South China Morning Post.
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