Читатели "Гуанча" восхитились президентом РФ Путиным после его слов о намерениях Запада

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Во время программы "Москва. Кремль. Путин" на "России-1" президент РФ заявил, что Москва хочет создать многополярный мир, и осудил попытки Запада расколоть нашу страну. Читатели китайского портала "Гуанча" высказали слова поддержки в адрес Владимира Путина о роли России в современном мире и попытках Запада расколоть страну.

"Слова Путина открывают людям глаза на то, что кровожадный лев США воет, как безумный, обнажая окровавленные клыки и острые когти, а за его спиной рычат шакалы и гиены", — сказал один из читателей.

Он призвал не питать иллюзий, а сражаться смело и решительно, объединяя силы. Второй пользователь восхитился российским лидером, который "борется за справедливость для человечества".

Третий считает, что Россия переживёт это бедствие, в чём ей помогут отношения с Китаем.

"Запад по-прежнему хочет раздавить Россию, и метод, описанный Путиным, — тот же, что и метод, которым Запад хочет обуздать Китай. Хватит прятаться, мы должны подняться!" — написал ещё один пользователь.