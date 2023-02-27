Экс-сотрудника Минэнерго США обвинили в краже чемодана с дизайнерскими вещами

Модельер танзанийского происхождения Ася Хамсин обвинила бывшего сотрудника Министерства энергетики, трансгендера Сэма Бринтона в краже чемодана с одеждой.

Модельер из Хьюстона сообщила, что у неё пропала сумка в аэропорту Вашингтона ещё в 2018 году, Позднее она обнаружила фотографию Бринтона, на которой он позировал в её платье.

"К своему удивлению, я обнаружила, что на нём были одеты мои сшитые на заказ наряды, которые были в потерянной в 2018 году сумке", — написала она, прикрепив в качестве доказательства свою фотографию в этом платье.

Напомним, что не так давно бывшего чиновника из администрации президента США Джо Байдена уже обвинили в двух кражах женских чемоданов в разных аэропортах США. Бринтону может грозить тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.