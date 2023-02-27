Лукашенко рассказал о связи его сына Николая с Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его сын Николай занимается изучением биотехнологий в рамках проекта с Китаем.

Белорусский лидер посетит Китай с государственным визитом с 28 февраля по 2 марта. Лукашенко намерен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, высокопоставленными чиновниками лиц и руководителями ведущих китайских корпораций.

В преддверии визита Лукашенко рассказал китайскому агентству Синьхуа, что его младший сын Николай изучает биотехнологии в рамках белорусско-китайского проекта.

По данным белорусских СМИ, в 2022 году Николай подал документы на биологический факультет Белорусского государственного университета, чтобы обучиться новой специальности "Биотехнологии" по китайской программе.

"Поэтому здесь и личное, и государственное, и моя история моего президентства теснейшим образом связаны с Китаем", — так Лукашенко объяснил заинтересованность Минска в сотрудничестве с Пекином в биотехнологической сфере.