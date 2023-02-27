Арестович покинул Украину

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Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович покинул Украину. Об этом политик рассказал на своём аккаунте в социальной сети.

Арестович рассказал, что отправился в Рим с некой "гуманитарной миссией". Он должен был вернуться на Украину еще четыре дня назад, но т сейчас продолжает оставаться в Италии.

Пост Арестовича вызвал множество гневных комментариев со стороны украинских пользователей. Люди не понимают, почему политик легко смог поехать в Европу, когда рядовым украинцам выезд из страны запрещен. Кроме того, Арестовичу припомнили, что за год спецоперации он так ни разу и не побывал на линии соприкосновения.

Ранее Арестович объяснил, кто является куклой, а кто кукловодом в офисе президента Украины.