Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович покинул Украину. Об этом политик рассказал на своём аккаунте в социальной сети.
Арестович рассказал, что отправился в Рим с некой "гуманитарной миссией". Он должен был вернуться на Украину еще четыре дня назад, но т сейчас продолжает оставаться в Италии.
Пост Арестовича вызвал множество гневных комментариев со стороны украинских пользователей. Люди не понимают, почему политик легко смог поехать в Европу, когда рядовым украинцам выезд из страны запрещен. Кроме того, Арестовичу припомнили, что за год спецоперации он так ни разу и не побывал на линии соприкосновения.
Ранее Арестович объяснил, кто является куклой, а кто кукловодом в офисе президента Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.