WarGonzo: на границе с Приднестровьем собирается ударный кулак ВСУ

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С границ Приднестровской Молдавской республики (ПМР) поступают тревожные новости. Украинские войска создают ударный кулак в регионе. Об этом сообщили военные корреспонденты Telegram-канала WarGonzo.

Формирование наступательного контингента в направлении пограничных пунктов пропуска "Первомайск" и "Платоново" продолжилось с новой силой.

"Если захват первого пропускного пункта открывает дорогу на Тирасполь, то за взятием "Платоново" последует продвижение украинских войск в село Колбасна, где находятся огромные склады с советскими боеприпасами, что в условиях снарядного голода, безусловно, является основной целью украинского командования", — отметили военкоры.

Кроме того, румынские войска также стягивают технику на границу с Молдавией. Запад пытается сделать всё, чтобы Кишинёв не реагировал на возможное вторжение ВСУ в Приднестровье. В противном случае, Молдавия рискует стать частью Румынии.

В случае нападения украинской армии на ПМР события могут развиваться самым непредсказуемым образом. Возможно, вторжение и станет той "красной линией", и тогда ответные шаги России поднимут конфликт на совершенно другой уровень, указали военкоры.