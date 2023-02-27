Котков: Китай сможет открыто поддерживать Россию, если США отвергнут "мирный план" по Украине

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В так называемом мирном плане Китая по урегулированию украинского конфликта есть определённый подтекст. Об этом заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с Pravda.Ru.

Во-первых, Пекин продемонстрировал лояльное отношение к Москве. Во-вторых, если США и киевское руководство план отвергнут, то это развяжет руки Китаю. В таком случае, Пекин сможет открыто поддерживать Москву в противостоянии, считает эксперт.

"Все действия Китая оставляют за собой свободу манёвра. Если ему будет выгодно, то он может поддержать Россию", — подчеркнул Котков.

В случае отсутствия поддержки "мирного плана" со стороны Вашингтона у Пекина появится возможность обвинить США в одностороннем подходе к проблеме и в стремлении сохранить однополярный мир, заявил собеседник Pravda.Ru.

На данный момент публикация 12 пунктов "мирного плана" Китая не изменила ход боевых действий на Украине. Однако следует немного подождать, чтобы увидеть процесс динамики, полагает Котков.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что Китай остаётся на связи со всеми сторонами украинского конфликта.