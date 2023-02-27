В Кремле заявили о неспокойной ситуации вокруг Приднестровья

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на границах непризнанного Приднестровья.

По словам пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина, власти РФ внимательно следят за обстановкой вокруг региона. Вместе с этим представитель Кремля подчеркнул, что напряжение возникает из-за внешних факторов.

"Повод для нашей обеспокоенности", — добавил Песков во время брифинга.

Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский назвал ситуацию на границах напряжённой. Также политик призвал местных жителей сохранять спокойствие.