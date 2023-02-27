Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на границах непризнанного Приднестровья.
По словам пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина, власти РФ внимательно следят за обстановкой вокруг региона. Вместе с этим представитель Кремля подчеркнул, что напряжение возникает из-за внешних факторов.
"Повод для нашей обеспокоенности", — добавил Песков во время брифинга.
Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский назвал ситуацию на границах напряжённой. Также политик призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.