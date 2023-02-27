Экономист Узун: Запад создаёт препятствия для зерновой сделки, но России без неё не обойтись

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Проблемы с работой системы SWIFT и логистикой создают препятствия для реализации зерновой сделки. Об этом заявил доктор экономических наук Василий Узун, комментируя в интервью Pravda.Ru требование Турции и ООН к Западу предоставить гарантии по выходу продукции из РФ на рынки.

Эксперт отметил, что договорённости в рамках зерновой сделки позволили наладить вывоз зерна с российских и украинских территорий. Как пояснил собеседник издания, для России будет выгодно и полезно продлить своё участие в соглашении.

"Препятствия, связанные с санкциями, остались. Расчёты, остановка работы SWIFT, отказ страховщиков оформлять российские суда — всё это создаёт проблемы. Суда РФ не пропускают во многие порты, надо искать замены. Российское зерно прямо у берега, а не в порту, перегружается с одних кораблей на другие, чтобы отправиться дальше", — рассказал Узун.

Подобные сложности возникли при продаже удобрений, указал специалист. Вместе с тем он подчеркнул: без зерновой сделки появятся дополнительные препятствия для экспорта российских зерна и удобрений, хотя мир заинтересован в них.

"Это нам невыгодно, поскольку у нас этой продукции много. Внутри потребить мы её не можем", — пояснил экономист.

Ранее власти Турции и представители ООН потребовали от Запада гарантий по зерновой сделке, ведь сегодня при её реализации прослеживаются трудности с логистикой, страховкой и оплатой.