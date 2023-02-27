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Французы оценили провокационное интервью Петра Толстого телеканалу BFM TV

1:22
Мир

Французские журналисты попытались провокационными вопросами вывести из себя вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Французы оценили провокационное интервью Петра Толстого телеканалу BFM TV

Толстой стал гостем шоу "90 минут" на телеканале BFM TV. Политик достойно ответил на все вопросы французских журналистов.

Телеведущих в основном интересовали обучающиеся за границей дети российских чиновников и спецоперация ВС РФ на Украине.

Толстой подчеркнул, что именно Запад ведёт войну против России, вводя санкции против Москвы и поставляя Киеву оружие. Помимо этого, он подчеркнул, что граждане РФ свободны в выборе стран и университетов, где они хотят проходить обучение.

Он также добавил, что за последний год из стран НАТО подано более 10 000 заявок на получение гражданства России.

"К вашему несчастью, русская цивилизация привлекательна. Ведь именно мы защищаем европейские ценности, которые сейчас предаются вами забвению", — резюмировал Толстой.

Зрители BFM TV восхитились лаконичности и точности вице-спикера.

"Он искусно ставит их на место, сохраняя спокойствие. Его выступление на чистом французском — маленькая победа России в эфире", — цитирует зрителя "ИноСМИ".

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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