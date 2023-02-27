ВС Франции столкнулись с нехваткой боеприпасов, а оборонно-промышленный комплекс не успевает восполнять запасы. Об этом информирует обозреватель РИА Новости Даниил Низамутдинов.
Отмечается, что Париж не в состоянии долго противостоять "массированному наступлению России" без нужного количества оружия. Местные депутаты утверждают, что причина кроется в необходимости оказания помощи Украине.
После распада Советского Союза Европа начала сокращать военные ресурсы из-за экономии, однако Франция всегда стремилась сохранить полноценную модель армии. Дороговизна техники привела к тому, что войска не смогли оснастись нужным количеством вооружений.
Заместитель председателя партии "Отвоевание" Марион Марешаль выступила против поставок оружия ВСУ и призвала поддерживать Украину финансово или в области подготовки кадров.
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Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.