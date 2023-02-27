РroNews: Киев намерен атаковать Приднестровье из-за дефицита оружия НАТО

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Западные страны поставляют Украине оружие, истощая собственные запасы. В ближайшем времени ВСУ могут столкнуться с острым дефицитом боеприпасов НАТО, что заставит Киев атаковать Приднестровье и попытаться захватить огромные оружейные склады, которые остались со времён СССР. Об этом заявили эксперты греческого издания РroNews.

"Украина "сжигает" запасы боеприпасов гораздо быстрее, чем страны альянса могут их производить", — отмечается в материале.

По данным аналитиков, НАТО уже намекнуло киевскому руководству о том, что пора начать более решительные действия. Однако подобная тактика приведёт к колоссальным потерям, так как российская армия обеспечена необходимым количеством орудий.

"Россия производит боеприпасы с бешеной скоростью", — указали эксперты.