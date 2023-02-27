Военкор Руденко: вариант с "урезанной" Украиной будет выгоден Западу, РФ и самому Киеву

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По мнению военного корреспондента Андрея Руденко, полное освобождение Украины по силам российской армии, однако смысла в этом нет.

Эксперт отметил, что продолжающаяся находиться по контролем Запада Украина будет по-прежнему ненавидеть Россию и всё, что с ней связано, так что это не тот итог спецоперации, который всем нужен.

"Мы получим огромную страну с людьми накаченными западной пропагандой, пропитанные ненавистью к нам", — написал Руденко в своём Telegram-канале.

Для того, чтобы были удовлетворены все стороны украинского конфликта, Незалежную придётся разделить: России должны отойти территории по Днепру, включая Одессу, западная часть Украины будет разделена между Польшей, Румынией и Венгрией, и под контролем Киева должны остаться центральные области страны, которые будут выполнять роль буферной демилитаризованной зоны между РФ и ЕС.

"Этот вариант будет выгоден всем. Та часть жителей Украины, которая хотела попасть в Европу, автоматически осуществит свою мечту. Центральная часть Украины, которая и станет основной страны, тоже получит свой бонус, ее будут спонсировать и Запад, и Россия", — пояснил Руденко.

Военкор уверен, что этот сценарий является оптимальным для всех заинтересованных сторон конфликта: и Западу, и России, при этом сама Украина сохранится как страна.