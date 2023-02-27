Румыния стягивает системы ПВО к границе с Молдавией

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В Сети опубликовано видео, которое доказывает, что Румыния стягивает системы противовоздушной обороны (ПВО) к границе с Молдавией.

Ранее министерство иностранных дел России предостерегло Запад и киевское руководство от провокаций в отношении Приднестровья. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что западные станы намерены "закрыть серую дыру".

Также Минобороны России зафиксировало значительное скопление личного состава и техники ВСУ неподалёку от границы с Приднестровьем.