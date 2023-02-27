В Крыму предложили включить Аляску в состав России

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Член парламента Крыма Юрий Гемпель обвинил американские власти в попытке отторгнуть часть российских территорий. Как подчеркнул политик, РФ не позволит сделать это.

По словам чиновника, статус Крыма никто никогда не пересмотрит. Об этом не стоит рассуждать, добавил парламентарий.

"А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть", — подчеркнул Гемпель, передаёт РИА Новости.

Эту территорию можно включить в состав Российской Федерации, заявил политик.

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что вопрос принадлежности Крыма не закрыт окончательно.