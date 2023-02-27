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В Крыму предложили включить Аляску в состав России

0:41
Мир

Член парламента Крыма Юрий Гемпель обвинил американские власти в попытке отторгнуть часть российских территорий. Как подчеркнул политик, РФ не позволит сделать это.

В Крыму предложили включить Аляску в состав России

По словам чиновника, статус Крыма никто никогда не пересмотрит. Об этом не стоит рассуждать, добавил парламентарий.

"А вот статус Аляски стоило бы пересмотреть", — подчеркнул Гемпель, передаёт РИА Новости.

Эту территорию можно включить в состав Российской Федерации, заявил политик.

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что вопрос принадлежности Крыма не закрыт окончательно.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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