РИА Новости: армия Соединённых Штатов проигрывает важнейшую битву из-за дефицита новобранцев

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ВС США сталкиваются с нехваткой кадров, и, вероятно, американская армия отойдёт от контрактной системы. В причинах разбирался Давид Нармания в материале для РИА Новости.

Вооружённые силы Соединённых Штатов не набрали нужное количество рекрутов в 2022 году. Они планировали пополнить ряды своей армии на 60 тысяч военных, но 15 тысяч не досчитались. И это худший результат с 1973 года, когда страна перешла к "полностью добровольному набору" в ВС, пишет автор. ВМС И ВВС ощущают те же проблемы.

Министр армии США Кристин Вормут взволнована ситуацией и уверена, что для использования высокотехнологичного оружия необходимы "талантливые и мотивированные" люди, а с ними сейчас дефицит. Только девять процентов граждан США интересуются контрактной службой в армии.

"По данным начальника штаба Джеймса Макконвилла, только 23% американцев от 17 до 24 лет соответствуют критериям отбора. Генерал-лейтенант в отставке и сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Томас Шпор связывает это с нездоровым образом жизни — каждый пятый от 12 до 19 лет страдает ожирением", — приводит данные источник.

Молодёжь не изъявляет желания служить по контракту, так как доверие к ВС снизилось за последние годы. Такие спады наблюдались в США в 1999, 2005 и 2018 годах. Сейчас обстановка критична. Нармания полагает, что молодых граждан Америки останавливает факт противостояния с Россией, а в перспективе и с Китаем. Также роль играют и гендерные вопросы.

"Военные провалы Пентагона в Ираке и Афганистане не добавляют популярности армейской службе. Выход из кризиса пока не просматривается", — заключил автор материала.