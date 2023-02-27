Депутат Ивлев: Крым навсегда останется российским, его статус ни с кем обсуждаться не будет

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Россия не собирается обсуждать с Западом вопросы, связанные со статусом Крыма, ведь полуостров вошёл в состав РФ путём демократического референдума. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Как отметил парламентарий, голосование было организовано на основе устава ООН и международных норм. Политик призвал американское руководство выстраивать свою внешнюю политику, исходя из того, что Крым всегда будет частью России.

"Этот вопрос закрыт окончательно", — указал Ивлев в беседе с РИА Новости.

Депутат также подчеркнул: РФ не собирается торговать своими землями.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что вопрос принадлежности Крыма может быть пересмотрен в будущем. По его мнению, сейчас армия Украины должна решать краткосрочные задачи в ходе конфликта.