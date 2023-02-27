Politico: Зеленский не сможет управлять Украиной после окончания конфликта

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В качестве кризисного лидера президент Украины Владимир Зеленский эффективен, однако управлять страной после окончания конфликта он не сможет. К такому выводу пришёл в своей статье обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.

Журналист приводит слова украинского депутата Леси Василенко, которая ещё до начала спецоперации характеризовала Зеленского как национального лидера, который не мыслит стратегически. И добавляла, что Украина попала в его ловушку.

По словам нардепа, речь идёт об отказе иметь в своём окружении экспертов, которые знают, какие вопросы задавать, и иметь советников, которые могут возразить и бросить вам вызов.

Ранее экс-морпех США Эрл Катагнус заявил, что Украина может обернуться "ловушкой" для Запада.