На фоне украинского конфликта Запад столкнулся с неприятным открытием, ведь многим странам чуждо желание США и их союзников "бороться за свободный мир". Об этом пишет El Pais.
Как пояснила обозреватель испанского издания Мариам Мартинес-Баскуньян, американский президент Джо Байден рассматривает конфликт вокруг Украины в качестве сражения между демократией и автократией. При этом "глобальный Юг" (Африка, Азия, Латинская Америка) считает внешнюю политику США "высокомерной" и "самодовольной", указала автор.
"Возможно, пришло время работать над реально многосторонним международным порядком для достижения более стабильного и безопасного мира", — отметила журналист.
Она добавила, что украинский конфликт обернулся унижением для западных стран, ведь в ООН стали всё чаще звучать голоса "обездоленных", призывающих к мирному урегулированию конфликта. Обозреватель подчеркнула: власти Бразилии, Турции, Китая и некоторых других государств по-прежнему выстраивают отношения с РФ и выступают за дипломатический диалог Киева и Москвы.
Автор порекомендовала западным лидерам побороть высокомерие и скорректировать политику по украинскому вопросу.
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