Соединённым Штатам Америки грозит "национальный развод", то есть отделение республиканских штатов от демократических. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Она допустила вероятность начала гражданской войны в США из-за противоречивой политики американского президента Джо Байдена. По её мнению, Белый дом оторван от проблем рядовых жителей страны и внутренних дел.
"Я не хочу гражданской войны, этого никогда не должно произойти", — подчеркнула политик в соцсетях.
Ранее Грин сообщила, что Байдена больше интересует Украина и её президент Владимир Зеленский, чем происходящее в США. Как отметила конгрессвумен, американский лидер не приехал на место техногенной катастрофы в Огайо, вместо этого он направился в Киев.
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