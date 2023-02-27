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Конгрессвумен Грин призвала не допустить начала гражданской войны в США

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Мир

Соединённым Штатам Америки грозит "национальный развод", то есть отделение республиканских штатов от демократических. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен Грин призвала не допустить начала гражданской войны в США

Она допустила вероятность начала гражданской войны в США из-за противоречивой политики американского президента Джо Байдена. По её мнению, Белый дом оторван от проблем рядовых жителей страны и внутренних дел.

"Я не хочу гражданской войны, этого никогда не должно произойти", — подчеркнула политик в соцсетях.

Ранее Грин сообщила, что Байдена больше интересует Украина и её президент Владимир Зеленский, чем происходящее в США. Как отметила конгрессвумен, американский лидер не приехал на место техногенной катастрофы в Огайо, вместо этого он направился в Киев.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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