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Ведущий Fox News Килмэйд: спотыкающийся Байден олицетворяет всю политику США

0:55
Мир

Падение американского лидера Джо Байдена на трапе самолёта в Варшаве характеризует политику Вашингтона. Об этом заявил ведущий Fox News Брайан Килмэйд.

Ведущий Fox News Килмэйд: спотыкающийся Байден олицетворяет всю политику США

Журналист сообщил о "глубоком символическом смысле" инцидента в Польше. По его мнению, власти США регулярно "спотыкаются" в политической сфере, теряя контроль над событиями, происходящими в мире и внутри страны. Как пояснил Килмэйд, рядовые американцы всё чаще начали замечать, что Белому дому уже "ничего не под силу".

Он также подчеркнул: спотыкающийся Байден демонстрирует политические особенности США.

"Есть и хорошая новость: мы споткнулись, но пока не упали навзничь", — указал телеведущий.

Килмэйд выразил надежду на то, что новый лидер США, который сменит Байдена на посту, сможет "поднять" страну.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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