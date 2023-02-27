Падение американского лидера Джо Байдена на трапе самолёта в Варшаве характеризует политику Вашингтона. Об этом заявил ведущий Fox News Брайан Килмэйд.
Журналист сообщил о "глубоком символическом смысле" инцидента в Польше. По его мнению, власти США регулярно "спотыкаются" в политической сфере, теряя контроль над событиями, происходящими в мире и внутри страны. Как пояснил Килмэйд, рядовые американцы всё чаще начали замечать, что Белому дому уже "ничего не под силу".
Он также подчеркнул: спотыкающийся Байден демонстрирует политические особенности США.
"Есть и хорошая новость: мы споткнулись, но пока не упали навзничь", — указал телеведущий.
Килмэйд выразил надежду на то, что новый лидер США, который сменит Байдена на посту, сможет "поднять" страну.
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