На мировой политической арене нарастает кризис, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, Китай и США "рвут ткань" международного порядка.
Украинский конфликт дал понять, что лидеры стран не готовы действовать сообща ради решения ситуации, и напряжение только растёт, уточнил глава дипломатии ЕС.
"ООН — отличное зеркало состояния мира. Если смотреть за пределы Украины, то видно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо блокируется, либо является ненадлежащей. Лидерства и единства не хватает, — написал Боррель на странице в Сети по итогам ГА ООН. — КНР и США "рвут ткань" международного порядка".
Как подчеркнул Боррель, мир, "полный кризисов", ожидает сплочённости и поддержки от стран, но пока ситуация не урегулирована.
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