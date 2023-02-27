Саудовская Аравия передаст Украине гуманитарную помощь на сумму 410 миллионов долларов, сообщил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Как подчеркнул глава саудовского МИД, гуманитарная помощь призвана "облегчить страдания" украинцев.
"Королевство прилагает все усилия, чтобы облегчить страдания украинцев, — сообщил Фейсал бен Фархан Аль Сауд на брифинге по итогам переговоров. — Мы сосредоточены на том, чтобы облегчить последствия гуманитарного кризиса на Украине, поэтому король и наследный принц приняли решение направить в страну гуманитарную помощь на сумму $410 млн".
Как подчеркнул представитель Саудовской Аравии, Эр-Рияд намерен продолжать свой курс на урегулирование украинского конфликта и по-прежнему призывает стороны сесть за стол переговоров.
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