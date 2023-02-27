Глава союза военнослужащих ФРГ: лишь треть танков Leopard готовы к бою

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Из 300 танков Leopard, имеющихся на вооружении Германии, лишь 30 процентов из них находятся в боеспособности, заявил глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер. Кроме того, по его словам, Бундесверу предстоит заменить 18 танков, которые передали Киеву.

Как подчеркнул Вюстнер, в случае угрозы в адрес Германии, на поле боя смогут вывести чуть больше 100 танков.

"Из примерно 300 танков Leopard, имеющихся у Бундесвера, только 30 процентов в настоящее время находятся в боевой готовности, — посетовал глава союза Bild am Sonntag.

По словам Вюстнера, из-за помощи киевскому режиму у самого Берлина возникли проблемы и Бундесвер уже не будет "таким как прежде".