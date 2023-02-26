Военкор Харченко о ситуации в Бахмуте: телами бойцов ВСУ усеяны поля и частный сектор

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Военкор Александр Харченко прокомментировал ситуацию в Бахмуте. По его словам, телами бойцов ВСУ усеяны поля и частный сектор.

Харченко пробыл в Бахмуте (Артёмовск) пять дней. Он рассказал, что не может вспомнить, когда видел такое количество трупов.

Военкор заявил, что тела боевиков ВСУ стараются как можно быстрее вывозить. Это связано с тем, что скорая оттепель принесёт в Бахмут смрад разложения и инфекции. Харченко рассказал, что ВСУ объявили настоящую охоту на тех, кто занимается эвакуацией раненых и убитых.

"Противник в последнее время часто работает дронами камикадзе, при этом старается попасть ровно под носилки, чтобы гарантированно "затрёхсотить" минимум трёх человек", — сообщает Харченко.

По словам военкора, стало заметно, что Киев вывел из Бахмута свои элитные подразделения. Теперь городскую застройку держат отряды заключённых и неопытные мобилизованные.