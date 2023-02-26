В субботу, 25 февраля, стало известно, что под санкции ЕС попал Яков Кедми как "прокремлевский пропагандист".
Евросоюз принял десятый пакет антироссийских санкций, которые затрагивают более 120 юридических и физических лиц. Помимо этого, ЕС расширил список разрешённых товаров из России.
Под санкции попал политический обозреватель Яков Кедми (Казаков). Евросоюз заявляет, что Кедми обвинял украинских чиновников в нацизме и ставил под сомнение независимость Украины. Также Кедми "оправдывал действия РФ", поэтому Евросоюз решил запретить политическому эксперту любые финансовые операции в ЕС. Помимо этого, ему запретил въезд и транзит через ЕС. Стоит отметить, что Кедми является гражданином Израиля.
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