Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Харченко о ситуации в Бахмуте: телами бойцов ВСУ усеяны поля и частный сектор
"РВ": бойцы ВС РФ призвали поставить бронетехнику НАТО к посольствам вражеских стран
КП: спортивный врач Яблуновский заявил, что причиной болезни фигуриста Костомарова могли стать паразиты
Советник президента США Салливан: вопрос принадлежность Крыма могут пересмотреть в будущем
Роза Сябитова расказала, как чуть не погибла во время съёмок шоу "Без страховки": "Совсем забыла о безопасности"
Шоу "Маска" на НТВ покинула Яна Рудковская в образе Дикобраза
Французский политик Филиппо: антироссийские санкции ЕС — это провал
Главу МИД Литвы расстроил очередной пакет антироссийских санкций
Полковник ВС США Макгрегор: польские наёмники потеряли 2500 человек на Украине

Израильтянин Яков Кедми попал под санкции ЕС как "прокремлевский пропагандист"

0:55
Мир

В субботу, 25 февраля, стало известно, что под санкции ЕС попал Яков Кедми как "прокремлевский пропагандист".

Израильтянин Яков Кедми попал под санкции ЕС как "прокремлевский пропагандист"

Евросоюз принял десятый пакет антироссийских санкций, которые затрагивают более 120 юридических и физических лиц. Помимо этого, ЕС расширил список разрешённых товаров из России.

Под санкции попал политический обозреватель Яков Кедми (Казаков). Евросоюз заявляет, что Кедми обвинял украинских чиновников в нацизме и ставил под сомнение независимость Украины. Также Кедми "оправдывал действия РФ", поэтому Евросоюз решил запретить политическому эксперту любые финансовые операции в ЕС. Помимо этого, ему запретил въезд и транзит через ЕС. Стоит отметить, что Кедми является гражданином Израиля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Украинский футболист выбросил флаг России в мусорный бак

Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял с флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.

Украинский футболист в Турции снял флаг России и выбросил в мусорный бак
Су-25 ВКС РФ отработали фугасными авиабомбами ФАБ-500 по противнику в Авдеевке
Российские Су-25 нанесли удар по ВСУ в Авдеевке
Иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы
Военкор заявил о взрывах на военном аэродроме в Белоруссии
Люди, рожденные под знаком зодиака Рыбы 27 февраля, реалистичны Соломон Соловьев Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская
ВСУ переходят к тактике вязкой обороны, заявил Сладков
Раскрыты некоторые факты из жизни Ахеджаковой
В Китае рассказали о плохой для Запада новости из России
В Китае рассказали о плохой для Запада новости из России
Последние материалы
Военкор Харченко о ситуации в Бахмуте: телами бойцов ВСУ усеяны поля и частный сектор
Люди, рожденные под знаком зодиака Рыбы 27 февраля, реалистичны
Израильтянин Яков Кедми попал под санкции ЕС как "прокремлевский пропагандист"
"РВ": бойцы ВС РФ призвали поставить бронетехнику НАТО к посольствам вражеских стран
КП: спортивный врач Яблуновский заявил, что причиной болезни фигуриста Костомарова могли стать паразиты
Советник президента США Салливан: вопрос принадлежность Крыма могут пересмотреть в будущем
Роза Сябитова расказала, как чуть не погибла во время съёмок шоу "Без страховки": "Совсем забыла о безопасности"
Шоу "Маска" на НТВ покинула Яна Рудковская в образе Дикобраза
Французский политик Филиппо: антироссийские санкции ЕС — это провал
Главу МИД Литвы расстроил очередной пакет антироссийских санкций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников