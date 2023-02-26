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Бойцы СВО предлагают поставить разбитую бронетехнику НАТО к посольствам вражеских стран

1:13
Мир

Бойцы СВО предлагают поставить разбитую бронетехнику НАТО к посольствам вражеских стран.

Бойцы СВО предлагают поставить разбитую бронетехнику НАТО к посольствам вражеских стран

Ранее прошла пропагандистская украинская акция. Возле посольства РФ в Германии был выставлен уничтоженный танк РФ. По замыслу Киева, техника должна была напоминать европейцам о скорой победе Украины. Однако всё пошло не по плану. Немцы начали приносить к танку цветы, и через несколько дней российский танк практически полностью был покрыт алыми розами. Так граждане Германии решили высказать свою поддержку России и военным союзных сил.

Офицеры РФ написали обращение изданию "Русская Весна". Они предлагают разместить разбитую бронетехнику НАТО у посольств вражеских стран, которые поставляют вооружение Киеву.

"У французского, американского, немецкого, шведского, польского, чешского посольств уже стоит присмотреть парковочные места. Вдумайтесь, они поставляют технику для убийства нас с вами — неужели не стоит им об этом напомнить? А заодно и себе… Спасибо", — пишут военнослужащие.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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