Скотт Риттер предупредил о разгроме Зеленского к октябрю

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Уже осенью этого года украинская военная машина будет уничтожена. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем блоге на YouTube-канале.

По мнению разведчика, до конца лета Украина в этом конфликте не протянет. Боеприпасы украинская армия истощит к середине лета, а если нет снарядов в артиллерийской войне, то всем грозит неминуемая смерть, отметил эксперт.

К октябрю 2023 года ВСУ будут разгромлены, а оставшиеся солдаты взяты в плен, спрогнозировал аналитик.

Ранее экс-морпех армии США Эрл Катагнус заявил, что Украина может обернуться ловушкой для Запада.