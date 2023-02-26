Уже осенью этого года украинская военная машина будет уничтожена. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем блоге на YouTube-канале.
По мнению разведчика, до конца лета Украина в этом конфликте не протянет. Боеприпасы украинская армия истощит к середине лета, а если нет снарядов в артиллерийской войне, то всем грозит неминуемая смерть, отметил эксперт.
К октябрю 2023 года ВСУ будут разгромлены, а оставшиеся солдаты взяты в плен, спрогнозировал аналитик.
Ранее экс-морпех армии США Эрл Катагнус заявил, что Украина может обернуться ловушкой для Запада.
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