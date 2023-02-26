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Baijiahao: в Москве сообщили плохую для Запада новость о планах России

2:09
Мир

Несколько дней назад на Генассамблее ООН была принята очередная антироссийская резолюция, предложенная западными странами. Но радость США и Европы была кратковременной, поскольку появилась новость из РФ, которая стала для них довольно неприятной, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: в Москве сообщили плохую для Запада новость о планах России

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о планах Москвы пересмотреть обязательства перед некоторыми международными организациями, которые проявляют откровенно дискриминационное отношение к Российской Федерации.

В том числе, речь может идти о рассмотрении вопроса насчёт необходимости продолжения выплаты членских взносов, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Этот шаг со стороны России может привести к ряду неприятностей для западных стран. Если Россия перестанет выплачивать взносы в международные организации, которые не защищают её интересы, то другие страны, имеющие натянутые отношения с Западом, могут последовать её примеру.

Это может стать ещё одной плохой новостью для Запада. Дело в том, что сейчас международные организации в большинстве своём находятся под контролем Соединённых Штатов либо их союзников. И, соответственно, работают прежде всего в их интересах.

Так что если другие государства вдруг перестанут вносить в эти международные организации взносы, начнут отказываться от участия в их работе, то функционирование этих организаций потеряет всякий смысл. А вслед за тем Запад может потерять значительную часть своего влияния, полагают китайские аналитики.

По их мнению, действия России неизбежно вызовут цепную реакцию. Многие другие страны, которые не согласны с действиями США и Евросоюза на мировой арене, могут последовать примеру РФ. А это может привести к серьёзным последствиям для западных стран, которые больше всего боятся такого сценария, подчёркивается в материале.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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