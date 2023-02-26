Политолог Оскар Крейчи: Украине придётся уступить России территории

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Конфликт России и Украины завершится только в том случае, если Киев уступит Москве потерянные территории. Об этом заявил чешский политолог Оскар Крейчи.

"И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я", — указал эксперт в беседе с Parlamentni listy.

По мнению политолога, боевые действия закончатся в этом году за столом переговоров.

Крейчи убеждён, что украинский конфликт полностью изменил мир. Однако антироссийские санкции навредили не Москве, а Европе, отметил он.