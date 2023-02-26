The Times о реальных потерях ВСУ в зоне СВО: "Похороны проходят каждый день"

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Украинская армия испытывает серьёзную нехватку солдат. Об этом заявили журналисты британского издания The Times. Если в начале спецоперации среди украинцев был "прилив патриотизма", то сейчас осталось очень мало тех, кто готов вступить в ряды ВСУ, отметили аналитики.

Журналисты подчеркнули, что точное количество погибших солдат окутано тайной, однако военные кладбища на окраинах Киева и Днепропетровска переполнены.

"Похороны проходят каждый день, но многие могилы безымянны, с мрачной пометкой "временно неустановленный защитник Украины", — говорится в материале.

По оценкам аналитиков, примерное число потерь ВСУ составляет около 100 тысяч человек.