Премьер Украины Шмыгаль: дружбы с Россией не будет в ближайшие сто лет

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Украина и Россия не смогут выйти на путь сотрудничества и перемирия в ближайшие сто лет. Такое мнение высказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК.

По словам представителя киевских властей, Россия должна сначала измениться, и быть "демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной".

Разоружить Россию можно с помощью санкций, конфискации активов, отказа от сотрудничества с ней и военной помощи Киеву, считает Шмыгаль. Также он добавил, что на компромисс в вопросе территориальных границ Украина не пойдёт.

Ранее в Сети появились кадры на которых защитник украинского футбольного клуба "Львов" ночью снимает с флагштока в Турции флаг России, и выбрасывает его в мусорный бак.