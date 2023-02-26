РИА Новости: Великобритания рвётся в бой против РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Мероприятия Запада по случаю годовщины СВО показали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба несколько погорячился. После анонсирования "великих событий” получились лишь очередные санкции, которые не произвели ни на кого впечатления.

Канцелярия главы правительства Великобритании Риши Сунака распространила заявление о том, что премьер-министр призовёт партнёров помочь Киеву причинить ущерб РФ за линией фронта. То есть Запад собирается ударить по российским тылам, отмечает обозреватель РИА Новости Максим Соколов.

Он подчеркнул, что термин "за линией фронта" — широкое понятие. Допустим, Япония может причинить вред Дальнему Востоку, Канада — арктическим регионам РФ.

"В Крымскую войну виконт Пальмерстон демонстрировал излишний полководческий азарт. Сегодня виконт Сунак не менее азартен", — подытожил Соколов.