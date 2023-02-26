Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Актёр Алексей Панин заявил, что Вячеслав Манучаров не достоин государственных наград
WarGonzo опроверг своё сообщение о выходе военных РФ к Красногоровке
В разведке Украины раскрыли план весеннего наступления ВСУ: вбить клин на юге
Певец Александр Левшин назвал сбежавшего из России Максима Галкина* предателем
Рогозин недоволен решением Путина дать гражданство России бразильским футболистам
ЦРУ: Китай "рассматривает возможность" отправки летального оружия в РФ, и США "уверены" в этом
Командир роты ВСУ Оропай заявил, что Россия добилась "ситуативных успехов" в Артёмовске
Телеведущий Fox News Карлсон: США проиграют при любом исходе украинского конфликта
Певец Николай Басков отрицает наличие счетов и элитной недвижимости за границей

РИА Новости: Великобритания рвётся в бой против РФ

0:58
Мир

Мероприятия Запада по случаю годовщины СВО показали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба несколько погорячился. После анонсирования "великих событий” получились лишь очередные санкции, которые не произвели ни на кого впечатления.

РИА Новости: Великобритания рвётся в бой против РФ

Канцелярия главы правительства Великобритании Риши Сунака распространила заявление о том, что премьер-министр призовёт партнёров помочь Киеву причинить ущерб РФ за линией фронта. То есть Запад собирается ударить по российским тылам, отмечает обозреватель РИА Новости Максим Соколов.

Он подчеркнул, что термин "за линией фронта" — широкое понятие. Допустим, Япония может причинить вред Дальнему Востоку, Канада — арктическим регионам РФ.

"В Крымскую войну виконт Пальмерстон демонстрировал излишний полководческий азарт. Сегодня виконт Сунак не менее азартен", — подытожил Соколов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Опубликованы данные дневника боевика ВСУ, воевавшего в Артёмовске

Военный ВСУ в Артёмовске вёл мрачный дневник.

The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о положении войск на фронте
Ходаковский об истерике "на нашей стороне баррикад": Не получается бить чужих — будем бить своих
Ходаковский осудил истерику: Советую поджать сфинктеры, сжать зубы и держать удар
В Сети высмеяли Резникова на танке НАТО: не доедет до Москвы
СВО может отправить "Терминаторы" в отставку
Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов
МиГ-31К под Новгородом вызвал панику на Украине
В Британии назвали главный "козырь" России на Украине
Германия вправе начать военные действия против РФ — Клаус Кресс
Германия вправе начать военные действия против РФ — Клаус Кресс
Последние материалы
Актёр Алексей Панин заявил, что Вячеслав Манучаров не достоин государственных наград
WarGonzo опроверг своё сообщение о выходе военных РФ к Красногоровке
В разведке Украины раскрыли план весеннего наступления ВСУ: вбить клин на юге
Певец Александр Левшин назвал сбежавшего из России Максима Галкина* предателем
РИА Новости: Великобритания рвётся в бой против РФ
Рогозин недоволен решением Путина дать гражданство России бразильским футболистам
ЦРУ: Китай "рассматривает возможность" отправки летального оружия в РФ, и США "уверены" в этом
Командир роты ВСУ Оропай заявил, что Россия добилась "ситуативных успехов" в Артёмовске
Телеведущий Fox News Карлсон: США проиграют при любом исходе украинского конфликта
Певец Николай Басков отрицает наличие счетов и элитной недвижимости за границей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников