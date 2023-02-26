Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ЦРУ: Китай "рассматривает возможность" отправки летального оружия в РФ, и США "уверены" в этом
Командир роты ВСУ Оропай заявил, что Россия добилась "ситуативных успехов" в Артёмовске
Певец Николай Басков отрицает наличие счетов и элитной недвижимости за границей
В Германии обвинили Запад во лжи "в духе Оруэлла" о солидарности с Киевом
Лайма Вайкуле в Израиле вышла на сцену с украинским флагом
РИА Новости: президент Украины Зеленский внёс серьёзный раскол в правящую коалицию Италии
Россия прекратила поставки нефти в Польшу
Ходаковский: фронт в зоне СВО вздрагивает "мелкой дрожью" в ожидании масштабных событий
Подлодки проекта 955 "Борей" в Китае назвали оружием России, которое пугает НАТО

Телеведущий Fox News Карлсон: США проиграют при любом исходе украинского конфликта

0:52
Мир

Затяжной украинский кризис грозит печальными последствиями для Соединённых Штатов, уверен американский журналист Такер Карлсон.

Телеведущий Fox News Карлсон: США проиграют при любом исходе украинского конфликта

Вне зависимости от того, кто победит на Украине, Москва или Киев, США окончательно потеряют ведущее положение на геополитической арене, отметил он. Причём этот факт, уточнил Карлсон, тщательно скрывается Белым домом.

"Самое интересное то, как мало американцев, судя по всему, осознают происходящее и последствия этой ситуации. Но откуда им знать? Никто в американской политике или СМИ не скажет им правду", — заявил ведущий в эфире Fox News.

С самого начала российской спецоперации граждан США "кормят абсурдной ложью", а страна всё больше превращается в антиутопию, резюмировал журналист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Опубликованы данные дневника боевика ВСУ, воевавшего в Артёмовске

Военный ВСУ в Артёмовске вёл мрачный дневник.

The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о положении войск на фронте
Ходаковский об истерике "на нашей стороне баррикад": Не получается бить чужих — будем бить своих
Ходаковский осудил истерику: Советую поджать сфинктеры, сжать зубы и держать удар
В Сети высмеяли Резникова на танке НАТО: не доедет до Москвы
СВО может отправить "Терминаторы" в отставку
Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов
МиГ-31К под Новгородом вызвал панику на Украине
В Британии назвали главный "козырь" России на Украине
Германия вправе начать военные действия против РФ — Клаус Кресс
Германия вправе начать военные действия против РФ — Клаус Кресс
Последние материалы
Лайма Вайкуле в Израиле вышла на сцену с украинским флагом
РИА Новости: президент Украины Зеленский внёс серьёзный раскол в правящую коалицию Италии
Россия прекратила поставки нефти в Польшу
Ходаковский: фронт в зоне СВО вздрагивает "мелкой дрожью" в ожидании масштабных событий
Подлодки проекта 955 "Борей" в Китае назвали оружием России, которое пугает НАТО
Украинские военнослужащие бунтуют из-за урезанных зарплат
NYP: Украина не может победить Россию из-за Байдена
Маслов: Зеленский надеется, что Китай развернётся хотя бы полубоком к Украине
Марочко: потери ВСУ увеличиваются из-за нехватки спецтехники для эвакуации раненых
Sohu: НАТО боится российскую подлодку "Борей", способную одним ударом уничтожить страну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников