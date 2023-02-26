Телеведущий Fox News Карлсон: США проиграют при любом исходе украинского конфликта

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Затяжной украинский кризис грозит печальными последствиями для Соединённых Штатов, уверен американский журналист Такер Карлсон.

Вне зависимости от того, кто победит на Украине, Москва или Киев, США окончательно потеряют ведущее положение на геополитической арене, отметил он. Причём этот факт, уточнил Карлсон, тщательно скрывается Белым домом.

"Самое интересное то, как мало американцев, судя по всему, осознают происходящее и последствия этой ситуации. Но откуда им знать? Никто в американской политике или СМИ не скажет им правду", — заявил ведущий в эфире Fox News.

С самого начала российской спецоперации граждан США "кормят абсурдной ложью", а страна всё больше превращается в антиутопию, резюмировал журналист.