В украинских в соцсетях публикуется всё больше роликов, в которых боевики ВСУ жалуются на новый порядок выплат денежного довольствия, введённый в начале февраля.
Теперь зарплата в 100 тысяч гривен положена только находящимся на передовой, но соответствующие списки должны составлять командиры подразделений, которые этого не делают. Также всех украинских военнослужащих лишили надбавки в 30 тысяч гривен, закрепив её за "резервом главнокомандующего".
"Это вызывает недовольство. Военные всё больше публикуют в соцсетях видеозаписей с негодованием, не выбирая выражений, приводя свои аргументы, почему новый порядок не является справедливым и правильным", — сообщает издание "Русская весна".
В настоящие время все мобилизованные ВСУ и боевики отрядов теробороны вынуждены довольствоваться зарплатой в 20 тысяч гривен, а умирать за такие деньги они вовсе не горят желанием.
Ранее военкоры рассказали, что подразделение националистов сложило оружие после ранения грузинского наёмника.
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