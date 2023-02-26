Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков рассказал о неподобающем поведении некоторых делегаций во время парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. По его словам, с некоторыми участниками заседаний дело могло дойти до драки.
Помимо того, что выступления различных делегатов время от времени прерывали проукраинские провокаторы, обсуждение самых разнообразных вопросов на ассамблее постоянно скатывалось к публичному выяснению отношений.
"Юные европейцы, типа латышской делегации, предпочитают аргументам публичное презрение всех дипломатических норм, которые формировались веками. Стоило больших усилий не поддаться на провокации и не пуститься самозабвенно в рукопашную", — пояснил Даванков в своём Telegram-канале.
Депутат уверен, что время отрезвит Европу.
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