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Илон Маск впервые заявил, что на Украине в 2014 произошёл госпереворот

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Мир

"Майдан" 2014 года в Киеве являлся настоящим государственным переворотом, заявил американский предприниматель Илон Маск.

Илон Маск впервые заявил, что на Украине в 2014 произошёл госпереворот

Бизнесмен согласился с профессором Джоном Миршаймером, который уверен, что именно незаконно свергнув пророссийского президента Украины, киевский режим вынудил Владимира Путина принять радикальные решения.

"Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", — написал Маск на своей странице в соцсети.

Ранее полковник ВС США заявил, что Белый дом обязан прислушаться к словам Путина, иначе мир охватит ядерная война.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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