Антироссийские украинские акции в странах Европы сыграли против самого Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, президент Незалежной Владимир Зеленский потратил на мероприятия миллионы.
Как подчеркнула Захарова, провокации были приурочены к годовщине спецоперации на Украине.
"На акции по всему миру в годовщину СВО англосаксы и режим Зеленского потратили миллионы. Большая часть из этих денег была разворована. На остаток слепили инсталляций — и получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же", — заявила Захарова.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Берлине немцы возложили две тысячи роз на российский танк Т-72, подбитый на Украине.
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