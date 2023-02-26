Захарова: акции на Западе в поддержку Украины в годовщину СВО сыграли против Киева

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Антироссийские украинские акции в странах Европы сыграли против самого Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, президент Незалежной Владимир Зеленский потратил на мероприятия миллионы.

Как подчеркнула Захарова, провокации были приурочены к годовщине спецоперации на Украине.

"На акции по всему миру в годовщину СВО англосаксы и режим Зеленского потратили миллионы. Большая часть из этих денег была разворована. На остаток слепили инсталляций — и получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же", — заявила Захарова.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Берлине немцы возложили две тысячи роз на российский танк Т-72, подбитый на Украине.