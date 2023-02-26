В Испанию отправили бомбардировщики США с ядерным оружием из-за решения России

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Четыре американских бомбардировщика B-52 Stratofortress прибыли в Испанию. Самолёты способны нести заряд ядерного оружия на борту. Случилось это после приостановки Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Согласно информации, бомбардировщики прибыли на базу Морон. Однако, как пояснило Командование ВВС США в Европе, такие перелёты "рутина".

"Миссии оперативных бомбардировочных групп — это рутинные операции, которые проводятся по всему миру в целях демонстрации приверженности США коллективной обороне, а также интеграции с союзниками и партнёрами", — сообщили в ведомстве на брифинге.

Сколько самолёты пробудут на территории Испании, в ВВС не сообщили.