Четыре американских бомбардировщика B-52 Stratofortress прибыли в Испанию. Самолёты способны нести заряд ядерного оружия на борту. Случилось это после приостановки Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Согласно информации, бомбардировщики прибыли на базу Морон. Однако, как пояснило Командование ВВС США в Европе, такие перелёты "рутина".
"Миссии оперативных бомбардировочных групп — это рутинные операции, которые проводятся по всему миру в целях демонстрации приверженности США коллективной обороне, а также интеграции с союзниками и партнёрами", — сообщили в ведомстве на брифинге.
Сколько самолёты пробудут на территории Испании, в ВВС не сообщили.
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