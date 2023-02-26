Представители официального Киева начали сомневаться в способности Украины победить Россию в ходе спецоперации, даже с учётом поддержки Запада, заявил американский обозреватель Джош Роджин.
По его словам, ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что якобы время "играет не на стороне" российского лидера Владимира Путина, однако, депутаты Рады в этом усомнились.
"Почти все официальные лица Украины, с которыми я встречался в Мюнхене, не согласны с этим высказыванием. Для них бесконечный конфликт означает победу Путина и потерю страны в том виде, в котором они её знают", — пояснил Роджин в статье для Washington Post.
По мнению украинских парламентариев, зашедший в тупик конфликт создаст прецедент "усталости" от Украины.
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