Поляки заметили "двойника" Зеленского во время встречи с Байденом: "Сразу два наркомана"

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Польские пользователи Сети заметили на кадрах местного телеканала, который показал сюжет о визите президента США в Киев Джо Байдена, "ещё одного" лидера Украины Владимира Зеленского.

"Двойник" поднимался по лестнице вслед за "основным" президентом Незалежной.

"Почему нам показывают двух Зеленских?" — поинтересовался один из пользователей на странице издания Fakt, которое опубликовало сюжет. "Сразу два наркомана", — поделился мнением ещё один комментатор.

Впрочем, некоторые усомнились, что и американский лидер может быть "настоящим".

"Это настоящий Байден?" — задались вопросом зрители.

Ранее президент США Байден побывал в Киеве и встретился с Зеленским, чтобы обсудить вопрос новых поставок оружия и финансовой помощи для Киева.