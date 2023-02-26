Польские пользователи Сети заметили на кадрах местного телеканала, который показал сюжет о визите президента США в Киев Джо Байдена, "ещё одного" лидера Украины Владимира Зеленского.
"Двойник" поднимался по лестнице вслед за "основным" президентом Незалежной.
"Почему нам показывают двух Зеленских?" — поинтересовался один из пользователей на странице издания Fakt, которое опубликовало сюжет.
"Сразу два наркомана", — поделился мнением ещё один комментатор.
Впрочем, некоторые усомнились, что и американский лидер может быть "настоящим".
"Это настоящий Байден?" — задались вопросом зрители.
Ранее президент США Байден побывал в Киеве и встретился с Зеленским, чтобы обсудить вопрос новых поставок оружия и финансовой помощи для Киева.
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