Французский политик Филиппо призвал остановить Зеленского после его отказа от переговоров

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Президента Украины Владимира Зеленского нужно остановить после его отказа от мирного урегулирования конфликта, считает французский политик, экс-парламентарий ЕС Флориан Филиппо.

Он напомнил, что лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц предложили Киеву вернуться к переговорам с Москвой, однако Зеленский негативно отреагировал на такую инициативу.

"Впервые они выступили с правильной идеей! Но Зеленский отказался это обсуждать", — подчеркнул Филиппо в соцсетях.

По его мнению, власти Украины с помощью США способны развязать Третью мировую войну. Он порекомендовал срочно остановить Зеленского, пока ситуация ещё находится под контролем.

Ранее Макрон и Шольц на встрече в Париже порекомендовали украинскому президенту возобновить контакты с Россией. Согласно действующему законодательству Украины, Зеленский не может участвовать в переговорном процессе.