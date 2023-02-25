Президента Украины Владимира Зеленского нужно остановить после его отказа от мирного урегулирования конфликта, считает французский политик, экс-парламентарий ЕС Флориан Филиппо.
Он напомнил, что лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц предложили Киеву вернуться к переговорам с Москвой, однако Зеленский негативно отреагировал на такую инициативу.
"Впервые они выступили с правильной идеей! Но Зеленский отказался это обсуждать", — подчеркнул Филиппо в соцсетях.
По его мнению, власти Украины с помощью США способны развязать Третью мировую войну. Он порекомендовал срочно остановить Зеленского, пока ситуация ещё находится под контролем.
Ранее Макрон и Шольц на встрече в Париже порекомендовали украинскому президенту возобновить контакты с Россией. Согласно действующему законодательству Украины, Зеленский не может участвовать в переговорном процессе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.