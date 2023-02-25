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Генерал Бэрронс назвал ВКС главным козырем России для перелома хода СВО на Украине

1:12
Мир

Российская армия до сих не использовала свой главный козырь в ходе военной спецоперации на Украине — Воздушно-космические силы. Об этом заявил британский генерал Ричард Бэрронс. Если Москва применит авиацию, то ход СВО кардинально изменится, а оборона украинской армии будет подавлена мгновенно, указал он.

Генерал Бэрронс назвал ВКС главным козырем России для перелома хода СВО на Украине

Россия готовится нанести массированный удар по Украине, основной целью которого является тотальное поражение противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ, считает Бэрронс.

Он убеждён, что Москва уже стягивает воздушную технику к границам с Украиной. ВКС РФ будут применены во время крупного весеннего наступления, которое "наверняка уже начинается", заявил генерал.

"Может случиться так, что, когда они доберутся до нужного этапа в этом наступлении, мы увидим гораздо большую активность их ВКС", — цитирует Daily Star слова военного.

Вместе с самолётами и вертолётами будет осуществляться поддержка дронами-камикадзе, что позволит сокрушить украинскую ПВО и серьёзно повлиять на ситуацию на земле, заключил Бэрронс.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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