Президент Украины Зеленский расплакался в ходе пресс-конференции

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Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать слёз во время пресс-конференции, которая была посвящена годовщине спецоперации.

"Зеленский расчувствовался, говоря о своей жене, дочери и сыне", — отметили журналисты Daily Mail.

Лидер Незалежной подчеркнул, что его супруга Елена, 18-летняя дочь Александра и 10-летний сын Кирилл являются самыми важными людьми в его жизни. Зеленский отметил, что довольно редко видит своих близких.

"Самое главное, чтобы они гордились мной", — добавил он, вытирая слёзы.

Однако не все поверили в искренность украинского президента. Пользователи Сети напомнили про актёрское прошлое Зеленского и отметили, что Шон Пенн не просто так вручил ему Оскар.