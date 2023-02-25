Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать слёз во время пресс-конференции, которая была посвящена годовщине спецоперации.
"Зеленский расчувствовался, говоря о своей жене, дочери и сыне", — отметили журналисты Daily Mail.
Лидер Незалежной подчеркнул, что его супруга Елена, 18-летняя дочь Александра и 10-летний сын Кирилл являются самыми важными людьми в его жизни. Зеленский отметил, что довольно редко видит своих близких.
"Самое главное, чтобы они гордились мной", — добавил он, вытирая слёзы.
Однако не все поверили в искренность украинского президента. Пользователи Сети напомнили про актёрское прошлое Зеленского и отметили, что Шон Пенн не просто так вручил ему Оскар.
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